Ольховский: Синнер — однозначный фаворит, но Медведев проходил такие матчи

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился своим мнением относительно раскладов перед матчем между Янником Синнером и Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате АТР — 2024 в Турине.
«Синнер — однозначный фаворит матча с Медведевым. Другое дело, что Медведеву нужно выиграть в двух сетах. Если Синнер выигрывает сет и Фриц свой матч, победа Даниила не очень много будет значить. Но всё равно надо стараться выиграть в двух сетах. Всегда есть что терять — каждый матч стоит сумму денег и количество очков.
Даня хорошо сыграл с де Минором, но он по игре уступал Медведеву. Даня играл в своём стиле и без ошибок. Многое будет зависеть от матча Фрица. Это скажется, но Даня неоднократно проходил такие матчи. Он будет показывать всё, на что способен», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча Синнера и Медведева состоится в Турине 14 ноября.
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