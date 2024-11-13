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Ольховский: Синнер — однозначный фаворит, но Медведев проходил такие матчи

Ольховский: Синнер — однозначный фаворит, но Медведев проходил такие матчи
Даниил Медведев
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился своим мнением относительно раскладов перед матчем между Янником Синнером и Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате АТР — 2024 в Турине.

«Синнер — однозначный фаворит матча с Медведевым. Другое дело, что Медведеву нужно выиграть в двух сетах. Если Синнер выигрывает сет и Фриц свой матч, победа Даниила не очень много будет значить. Но всё равно надо стараться выиграть в двух сетах. Всегда есть что терять — каждый матч стоит сумму денег и количество очков.

Даня хорошо сыграл с де Минором, но он по игре уступал Медведеву. Даня играл в своём стиле и без ошибок. Многое будет зависеть от матча Фрица. Это скажется, но Даня неоднократно проходил такие матчи. Он будет показывать всё, на что способен», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча Синнера и Медведева состоится в Турине 14 ноября.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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