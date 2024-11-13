Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в матче Итогового турнира ATP
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В эти минуты на Итоговом чемпионате ATP — 2024 проходит матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Испании.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
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|5
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|5
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В первом сете при счёте 2:3 испанец взял четыре гейма подряд — 6:3.
В 1-м туре группы Джона Ньюкомба Рублёв уступил представителю Германии Александру Звереву (4:6, 4:6), а Алькарас проиграл норвежцу Касперу Рууду (1:6, 5:7).
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.
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