Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в матче Итогового турнира ATP

В эти минуты на Итоговом чемпионате ATP — 2024 проходит матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Испании.

В первом сете при счёте 2:3 испанец взял четыре гейма подряд — 6:3.

В 1-м туре группы Джона Ньюкомба Рублёв уступил представителю Германии Александру Звереву (4:6, 4:6), а Алькарас проиграл норвежцу Касперу Рууду (1:6, 5:7).

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.