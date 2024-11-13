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Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в матче Итогового турнира ATP

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в матче Итогового турнира ATP
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В эти минуты на Итоговом чемпионате ATP — 2024 проходит матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Испании.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
3 		5
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В первом сете при счёте 2:3 испанец взял четыре гейма подряд — 6:3.

В 1-м туре группы Джона Ньюкомба Рублёв уступил представителю Германии Александру Звереву (4:6, 4:6), а Алькарас проиграл норвежцу Касперу Рууду (1:6, 5:7).

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP — 2024
Календарь Итогового чемпионата ATP — 2024
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