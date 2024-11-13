Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Андреевой: Соболенко и Швёнтек — доминирующие теннисистки

Тренер Андреевой: Соболенко и Швёнтек — доминирующие теннисистки
Комментарии

Победительница Уимблдона-1994, а ныне тренер россиянки Мирры Андреевой, испанка Кончита Мартинес высказалась о доминировании белоруски Арины Соболенко и польки Иги Швёнтек в WTA-туре.

«Сейчас очевидно, что они доминирующие теннисистки. Некоторое время Ига доминировала с большим перевесом, хотя Арина была к ней близка. Есть много отличных теннисисток, которые могут играть очень хорошо. Но Ига доминировала, мне очень нравилась её стабильность.

Мне нравится, что Арина стала намного лучше во многих аспектах своей игры, исправила подачу, у неё мощный форхенд. Она играла в финалах, побеждала на турнирах, так что она, наверное, заслуживает того, чтобы быть на вершине, потому что Ига не играла пару месяцев», — приводит слова Мартинес Tennis365.

Материалы по теме
«Все трое сделаны из одного теста». Рик Макки сравнил Кори Гауфф с сёстрами Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android