Ига Швёнтек: Надаль оказал на меня огромное влияние. Мне будет его не хватать

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о влиянии 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на своё видение тенниса.

«Я бы с удовольствием посетила его последний турнир, но мне нужно начать предсезонку после соревнований здесь (на Кубке Билли Джин Кинг. — Прим. «Чемпионата»). Рафа оказал на меня огромное влияние, на то, как я вижу теннис и свою карьеру. Мне будет его не хватать на корте.

Знаю, что это хорошее решение для него. Он так здорово играл на протяжении многих лет и заслуживает того, чтобы наслаждаться и второй половиной своей жизни. Поэтому надеюсь, что он найдёт цели, которые сделают его счастливым. Он замечательный человек, и я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Швёнтек Tennis365.