Андрей Рублёв проиграл второй матч на Итоговом турнире — 2024, уступив Карлосу Алькарасу
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел второе поражение на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он проиграл третьему номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (8:10).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
На тай-брейке второго сета у россиянина было два сетбола.
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алькараса 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В заключительных матчах группового этапа Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.
Комментарии
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