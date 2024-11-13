Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв проиграл второй матч на Итоговом турнире — 2024, уступив Карлосу Алькарасу

Андрей Рублёв проиграл второй матч на Итоговом турнире — 2024, уступив Карлосу Алькарасу
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел второе поражение на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он проиграл третьему номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (8:10).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

На тай-брейке второго сета у россиянина было два сетбола.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алькараса 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В заключительных матчах группового этапа Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android