«Люблю отдыхать». Дарья Касаткина поделилась красочными снимками из отпуска

Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина опубликовала атмосферные кадры отпуска. Спортсменка проводит межсезонье на Мальдивах.

Фото: страница Касаткиной в социальных сетях

«Люблю отдыхать», — подписала публикацию российская теннисистка.

Напомним, Дарья Касаткина выступила на Итоговом турнире WTA — 2024, который прошёл со 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии. В своём единственном матче, продолжительность которого составила 53 минуты, она потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6. За участие в Итоговом турнире российская теннисистка заработала $ 200 тыс.