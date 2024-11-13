Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Люблю отдыхать». Дарья Касаткина поделилась красочными снимками из отпуска

«Люблю отдыхать». Дарья Касаткина поделилась красочными снимками из отпуска
Комментарии

Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина опубликовала атмосферные кадры отпуска. Спортсменка проводит межсезонье на Мальдивах.

Фото: страница Касаткиной в социальных сетях

«Люблю отдыхать», — подписала публикацию российская теннисистка.

Напомним, Дарья Касаткина выступила на Итоговом турнире WTA — 2024, который прошёл со 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии. В своём единственном матче, продолжительность которого составила 53 минуты, она потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6. За участие в Итоговом турнире российская теннисистка заработала $ 200 тыс.

Материалы по теме
Касаткина остаётся в топ-10 рейтинга WTA, Соболенко завершила сезон на первом месте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android