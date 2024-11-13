Алькарас: после первого матча думал, что не развлекал людей и не играл в хороший теннис

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свой уровень тенниса на фоне проблем со здоровьем после победы над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024.

«Могло быть лучше. Я испытывал проблемы со здоровьем на прошлой неделе. Сегодня думал, что буду чувствовать себя лучше. В первом матче много думал о том, что мне плохо и я не могу играть. Сегодня хотел выйти на корт, просто показать хороший теннис и сыграть на высоком уровне. Хотел постараться показать хорошее шоу людям и сделать их счастливыми.

Когда я ушёл с корта после первого матча, чувствовал, что не развлекал публику и не играл в хороший теннис. Пытался сделать это сегодня, и думаю, что неплохо сыграл», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.