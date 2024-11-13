Алькарас: после первого матча думал, что не развлекал людей и не играл в хороший теннис

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свой уровень тенниса на фоне проблем со здоровьем после победы над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024.
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
«Могло быть лучше. Я испытывал проблемы со здоровьем на прошлой неделе. Сегодня думал, что буду чувствовать себя лучше. В первом матче много думал о том, что мне плохо и я не могу играть. Сегодня хотел выйти на корт, просто показать хороший теннис и сыграть на высоком уровне. Хотел постараться показать хорошее шоу людям и сделать их счастливыми.
Когда я ушёл с корта после первого матча, чувствовал, что не развлекал публику и не играл в хороший теннис. Пытался сделать это сегодня, и думаю, что неплохо сыграл», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.
- 13 ноября 2024
-
18:55
-
18:46
-
18:31
-
18:25
-
18:18
-
18:02
-
17:55
-
17:48
-
17:23
-
17:13
-
16:50
-
15:46
-
15:37
-
15:16
-
15:07
-
14:49
-
14:19
-
13:52
-
13:00
-
12:52
-
12:27
-
12:13
-
12:00
-
11:50
-
11:36
-
11:20
-
11:02
-
11:00
-
10:39
-
10:34
-
10:28
-
10:00
-
09:30
-
08:30
-
06:48