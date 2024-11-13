Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: после первого матча думал, что не развлекал людей и не играл в хороший теннис

Алькарас: после первого матча думал, что не развлекал людей и не играл в хороший теннис
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свой уровень тенниса на фоне проблем со здоровьем после победы над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Могло быть лучше. Я испытывал проблемы со здоровьем на прошлой неделе. Сегодня думал, что буду чувствовать себя лучше. В первом матче много думал о том, что мне плохо и я не могу играть. Сегодня хотел выйти на корт, просто показать хороший теннис и сыграть на высоком уровне. Хотел постараться показать хорошее шоу людям и сделать их счастливыми.

Когда я ушёл с корта после первого матча, чувствовал, что не развлекал публику и не играл в хороший теннис. Пытался сделать это сегодня, и думаю, что неплохо сыграл», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Рублёв проиграл Алькарасу на Итоговом ATP! Шансы на плей-офф почти исчезли. LIVE!
Live
Рублёв проиграл Алькарасу на Итоговом ATP! Шансы на плей-офф почти исчезли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android