Карлос Алькарас признался, что удивился своему уровню игры в матче с Андреем Рублёвым
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что был удивлён своим уровнем игры во время победного матча с россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP — 2024.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 10
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8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— Если учитывать, что вы не чувствовали себя на 100% здоровым, вы удивили себя?
— Да, очень. Я удивился тому, как играл с задней линии и на подаче. Я был спокоен, старался сосредоточиться на своей игре и забыть, что плохо себя чувствую, что болею. Когда вы выходите на корт, должны забыть обо всех проблемах, которые есть за его пределами. Вы пытаетесь сосредоточиться на том, чтобы хорошо бить справа и слева. Думаю, что у меня хорошо получилось. Я удивил сам себя, — сказал Алькарас на корте после матча.
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