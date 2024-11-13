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Карлос Алькарас признался, что удивился своему уровню игры в матче с Андреем Рублёвым

Карлос Алькарас признался, что удивился своему уровню игры в матче с Андреем Рублёвым
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что был удивлён своим уровнем игры во время победного матча с россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP — 2024.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Если учитывать, что вы не чувствовали себя на 100% здоровым, вы удивили себя?
— Да, очень. Я удивился тому, как играл с задней линии и на подаче. Я был спокоен, старался сосредоточиться на своей игре и забыть, что плохо себя чувствую, что болею. Когда вы выходите на корт, должны забыть обо всех проблемах, которые есть за его пределами. Вы пытаетесь сосредоточиться на том, чтобы хорошо бить справа и слева. Думаю, что у меня хорошо получилось. Я удивил сам себя, — сказал Алькарас на корте после матча.

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