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Алькарас поддержал жителей Валенсии, оставив запись на камере после победы над Рублёвым

Алькарас поддержал жителей Валенсии, оставив запись на камере после победы над Рублёвым
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал жителей Валенсии, пострадавших от наводнения, после победы над россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP — 2024. Он оставил запись на линзе камеры.

Фото: кадр из трансляции

Наводнение в Валенсии стало крупнейшим за последнее время в Испании, оно произошло из-за проливных дождей. Испанцы Рафаэль Надаль и Паула Бадоса также выразили слова поддержки пострадавшим.

Встреча 2-го тура Итогового турнира ATP — 2024 с Андреем Рублёвым завершилась победой Алькараса со счётом 6:3, 7:6. В заключительных матчах группового этапа Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.

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