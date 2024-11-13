Алькарас поддержал жителей Валенсии, оставив запись на камере после победы над Рублёвым

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал жителей Валенсии, пострадавших от наводнения, после победы над россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP — 2024. Он оставил запись на линзе камеры.
Фото: кадр из трансляции
Наводнение в Валенсии стало крупнейшим за последнее время в Испании, оно произошло из-за проливных дождей. Испанцы Рафаэль Надаль и Паула Бадоса также выразили слова поддержки пострадавшим.
Встреча 2-го тура Итогового турнира ATP — 2024 с Андреем Рублёвым завершилась победой Алькараса со счётом 6:3, 7:6. В заключительных матчах группового этапа Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.