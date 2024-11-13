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Паула Бадоса поздравила Эмму Радукану с днём рождения, опубликовав милое совместное фото

Паула Бадоса поздравила Эмму Радукану с днём рождения, опубликовав милое совместное фото
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Испанская теннисистка 12-я ракетка мира Паула Бадоса поздравила с 22-летием представительницу Великобритании чемпионку US Open — 2021 Эмму Радукану. Бадоса опубликовала редкое совместное фото.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

«С днём рождения, Эммита», — подписала публикацию Бадоса.

Отметим, что Радукану – единственная теннисистка, которая победила на турнире «Большого шлема», пройдя в основную сетку через квалификацию. После победы на Открытом чемпионате США в 2021 году британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA.

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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