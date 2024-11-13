Рублёв высоко оценил уровень игры Алькараса в очном поединке Итогового турнира — 2024

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал второе поражение на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он уступил третьему номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (8:10).

«Хороший матч. Я потерял уровень в первом сете, но во втором уровень был высокий. Из всех матчей, что мы играли, Карлос был сегодня лучшей версией самого себя. Хорошо подавал, были крутые удары. Когда Карлос играет так, как сегодня, только один-два человека могут его обыграть», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В заключительных матчах группового этапа Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.