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Рублёв высоко оценил уровень игры Алькараса в очном поединке Итогового турнира — 2024

Рублёв высоко оценил уровень игры Алькараса в очном поединке Итогового турнира — 2024
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал второе поражение на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он уступил третьему номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (8:10).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Хороший матч. Я потерял уровень в первом сете, но во втором уровень был высокий. Из всех матчей, что мы играли, Карлос был сегодня лучшей версией самого себя. Хорошо подавал, были крутые удары. Когда Карлос играет так, как сегодня, только один-два человека могут его обыграть», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В заключительных матчах группового этапа Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.

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