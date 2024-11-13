Алькарас — о матче с Рублёвым: я пытался доминировать
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Хороший матч, высокий уровень. Рублёв тяжёлый соперник, агрессивный. Я пытался доминировать. Доволен тем, что сделал хорошую работу», — передаёт слова Алькараса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В заключительных матчах группового этапа Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.
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