Алькарас — о матче с Рублёвым: я пытался доминировать

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

«Хороший матч, высокий уровень. Рублёв тяжёлый соперник, агрессивный. Я пытался доминировать. Доволен тем, что сделал хорошую работу», — передаёт слова Алькараса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В заключительных матчах группового этапа Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.