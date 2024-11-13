Жюстин Энен: Кори Гауфф никогда не сдаётся

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен высказалась о психологической силе американки Кори Гауфф, которая выиграла последний турнир сезона — Итоговый турнир WTA — 2024.

«У неё есть стойкость, которая потенциально может помочь ей достичь успеха по ходу карьеры, и способность возвращаться из трудных ситуаций. Это признак потенциально очень большого будущего.

Конец сезона в её исполнении был исключительным. То, как она выиграла в финале Итогового турнира… Здорово смотреть матчи такого качества. Коко Гауфф снова показала много страсти к игре, она играет со своими слабостями, недостатками, но никогда не сдаётся», — приводит слова Энен Tennis365.