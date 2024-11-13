Стало известно, при каком раскладе Рублёв сохранит шансы на полуфинал Итогового турнира
Поделиться
Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сохранит шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 в случае победы Александра Зверева над Каспером Руудом в матче 2-го тура группы Джона Ньюкомба.
Отметим, что Рублёв больше не имеет права на ошибку для выхода в полуфинал турнира в Турине. Сегодня, 13 ноября, он уступил третьему номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (8:10).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В матче 3-го тура российский теннисист встретится с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2024
-
20:29
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:29
-
19:07
-
18:55
-
18:46
-
18:31
-
18:25
-
18:18
-
18:02
-
17:55
-
17:48
-
17:23
-
17:13
-
16:50
-
15:46
-
15:37
-
15:16
-
15:07
-
14:49
-
14:19
-
13:52
-
13:00
-
12:52
-
12:27
-
12:13
-
12:00
-
11:50
-
11:36
-
11:20