Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, при каком раскладе Рублёв сохранит шансы на полуфинал Итогового турнира

Стало известно, при каком раскладе Рублёв сохранит шансы на полуфинал Итогового турнира
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сохранит шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 в случае победы Александра Зверева над Каспером Руудом в матче 2-го тура группы Джона Ньюкомба.

Отметим, что Рублёв больше не имеет права на ошибку для выхода в полуфинал турнира в Турине. Сегодня, 13 ноября, он уступил третьему номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (8:10).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В матче 3-го тура российский теннисист встретится с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Материалы по теме
Рублёв проиграл нездоровому Алькарасу на Итоговом. Но Андрей ещё может выйти из группы
Рублёв проиграл нездоровому Алькарасу на Итоговом. Но Андрей ещё может выйти из группы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android