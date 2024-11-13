Стало известно, при каком раскладе Рублёв сохранит шансы на полуфинал Итогового турнира

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сохранит шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 в случае победы Александра Зверева над Каспером Руудом в матче 2-го тура группы Джона Ньюкомба.

Отметим, что Рублёв больше не имеет права на ошибку для выхода в полуфинал турнира в Турине. Сегодня, 13 ноября, он уступил третьему номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (8:10).

В матче 3-го тура российский теннисист встретится с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.