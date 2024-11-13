Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не вижу улучшений». Алькарас — о состоянии здоровья после победы над Рублёвым

«Не вижу улучшений». Алькарас — о состоянии здоровья после победы над Рублёвым
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о состоянии здоровья после победы над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Что улучшилось за эти дни, так это состояние живота. Что касается простуды, носа, груди, то не вижу особых улучшений. Сегодня я попытался немного забыть обо всём этом и показал лучшую игру. Я всё ещё надеюсь, что с течением времени мне станет лучше. Посмотрим, поправлюсь ли в пятницу от простуды. Если нет, всё равно постараюсь показать хороший уровень», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

По информации источника, у испанца по-прежнему возникают проблемы с дыханием, он уже четыре дня принимает антибиотики.

Ранее Алькарас рассказал, что заболел за несколько дней до старта Итогового турнира и плохо чувствовал себя во время своего первого матча с норвежцем Каспером Руудом (1:6, 5:7).

Материалы по теме
«Я чувствую себя ужасно». Алькарас и Медведев истощены — они кричат об этом на Итоговом
«Я чувствую себя ужасно». Алькарас и Медведев истощены — они кричат об этом на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android