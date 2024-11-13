«Не вижу улучшений». Алькарас — о состоянии здоровья после победы над Рублёвым

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о состоянии здоровья после победы над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

«Что улучшилось за эти дни, так это состояние живота. Что касается простуды, носа, груди, то не вижу особых улучшений. Сегодня я попытался немного забыть обо всём этом и показал лучшую игру. Я всё ещё надеюсь, что с течением времени мне станет лучше. Посмотрим, поправлюсь ли в пятницу от простуды. Если нет, всё равно постараюсь показать хороший уровень», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

По информации источника, у испанца по-прежнему возникают проблемы с дыханием, он уже четыре дня принимает антибиотики.

Ранее Алькарас рассказал, что заболел за несколько дней до старта Итогового турнира и плохо чувствовал себя во время своего первого матча с норвежцем Каспером Руудом (1:6, 5:7).