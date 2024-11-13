Андрей Рублёв: надо научиться эмоционально вести себя правильно

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём выступлении на Итоговом турнире ATP — 2024. В двух проведённых матчах он потерпел поражения — от немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса.

«Сейчас сложились два матча, где я сделал всё возможное. Где хотелось психануть, я сдерживался. Саша и Карлос играли хорошо, будем работать, чтобы понять, что надо улучшить, чтобы иметь шансы на победу с ними. А матчи, когда мне сносит крышу, в них о теннисе мало что можно сказать. Надо сначала научиться эмоционально вести себя правильно», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.