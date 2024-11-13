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Рублёв: не допускаю мысли, что пройду дальше на Итоговом турнире

Рублёв: не допускаю мысли, что пройду дальше на Итоговом турнире
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что не думает о выходе в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после двух поражений на групповом этапе.

— Твоя игра с Руудом ещё может что-то решать. Есть уверенность перед игрой с ним?
— Есть, но не допускаю мысли, что пройду дальше. Обыграл бы Карлоса, да. Сейчас отпустил. Рад, что по сравнению с прошлым годом сделал всё, что мог. В прошлом году я провалился, я сдавался во всех трёх матчах. С Карлосом я проиграл намного легче год назад, хотя тогда он играл хуже, чем сегодня, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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