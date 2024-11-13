Моргаду назвал «безупречной» игру Алькараса в матче с Рублёвым на Итоговом турнире — 2024

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на игру третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче с россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом турнире — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

«Фантастическое возвращение от Карлоса Алькараса, который провёл практически безупречный матч с Рублёвым в Турине, сохранив свои шансы на титул Итогового турнира АТР. Он был невероятен на подаче и отлично выглядел в длинных розыгрышах. Хорошие перспективы на пятницу», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В заключительных матчах группового этапа Итогового турнира — 2024 Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.