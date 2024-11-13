Моргаду назвал «безупречной» игру Алькараса в матче с Рублёвым на Итоговом турнире — 2024
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на игру третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче с россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом турнире — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 10
|
|6 8
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Фантастическое возвращение от Карлоса Алькараса, который провёл практически безупречный матч с Рублёвым в Турине, сохранив свои шансы на титул Итогового турнира АТР. Он был невероятен на подаче и отлично выглядел в длинных розыгрышах. Хорошие перспективы на пятницу», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
В заключительных матчах группового этапа Итогового турнира — 2024 Рублёв сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас — с немцем Александром Зверевым.
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