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«Часть спорта». Андрей Рублёв назвал ключевые моменты в матче с Алькарасом на Итоговом

«Часть спорта». Андрей Рублёв назвал ключевые моменты в матче с Алькарасом на Итоговом
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Российский теннисист Андрей Рублёв назвал ключевые моменты в матче с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP — 2024. Напомним, россиянин проиграл со счётом 3:6, 6:7 (8:10).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Матч казался равным и в первом сете. Откуда случился провал в форхенде? 10 невынужденных с него в первом сете?
— Эмоции, хотелось выиграть, чуть зажало, страх ошибиться. Лёгкий гейм отдал с 40:15, двойная, простая ошибка в пустой корт. Потом расстроился, без эмоций отыграл и следующий гейм. Во втором сете собрался, был равный уровень, я не провалился, но там уже чуть-чуть не сложилось. Возможно, если бы не провалился в первом, то было бы что-то похожее.

— Во втором сете ты выиграл 19 очков подряд на своей подаче. Было ощущение, что если зацепить второй сет, то был бы перелом?
— Да. Во втором сете был момент на его подаче, 15:30, я угадал укороченный, догнал и ошибся у сетки. Дай мне 10 таких ситуаций, попаду. Бывает — часть спорта, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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