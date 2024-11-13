«Часть спорта». Андрей Рублёв назвал ключевые моменты в матче с Алькарасом на Итоговом

Российский теннисист Андрей Рублёв назвал ключевые моменты в матче с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP — 2024. Напомним, россиянин проиграл со счётом 3:6, 6:7 (8:10).
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— Матч казался равным и в первом сете. Откуда случился провал в форхенде? 10 невынужденных с него в первом сете?
— Эмоции, хотелось выиграть, чуть зажало, страх ошибиться. Лёгкий гейм отдал с 40:15, двойная, простая ошибка в пустой корт. Потом расстроился, без эмоций отыграл и следующий гейм. Во втором сете собрался, был равный уровень, я не провалился, но там уже чуть-чуть не сложилось. Возможно, если бы не провалился в первом, то было бы что-то похожее.
— Во втором сете ты выиграл 19 очков подряд на своей подаче. Было ощущение, что если зацепить второй сет, то был бы перелом?
— Да. Во втором сете был момент на его подаче, 15:30, я угадал укороченный, догнал и ошибся у сетки. Дай мне 10 таких ситуаций, попаду. Бывает — часть спорта, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 ноября 2024
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