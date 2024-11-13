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Калинский рассказал, как благодаря сестре получил автограф Карри и познакомился с Роналдо

Калинский рассказал, как благодаря сестре получил автограф Карри и познакомился с Роналдо
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский рассказал, как благодаря сестре, российской теннисистке Анне Калинской, получил футболку с автографом баскетболиста Стефена Карри и познакомился с бразильским футболистом Роналдо.

«Это было на US Open. Аня мне вечером пишет, что Синнер встречается с Карри. А я болею за «Голден Стэйт». Я её попросил взять автограф у него для меня. Сказал, чтобы взяла майку и попросила, чтобы расписался. Утром она мне присылает фотку, где написано: «Стефен Карри для Калины».

Я через Аню ещё и с Роналдо познакомился. В детстве за ним постоянно следил. У нас почти в одно и то же число день рождения. Мне очень нравился Роналдо. И тут он на меня подписывается! Я ему сразу написал: «Спасибо за подписку! С детства смотрел на вашу игру. Спасибо за эти эмоции. Здоровья!» Он сначала ничего не ответил. Но спустя три месяца ответил: «Спасибо большое!» — приводит слова Калинского «Матч ТВ».

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