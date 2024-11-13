Серена Уильямс: больше никогда не встану на весы

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс иронично высказалась о проблеме с лишним весом.

«Я не могу терпеть негатив и ложь. И поэтому больше никогда не встану на весы… Вы понимаете?» — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.