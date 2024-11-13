Швёнтек — о статусе первой ракетки мира: мы с Соболенко будем сражаться за это звание

Второй номер рейтинга WTA польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как на неё повлияла потеря статуса первой ракетки мира.

«Я бы не сказала, что для меня это большая проблема. Конечно, все хотят быть первой ракеткой, но я не зацикливаюсь на этом. Мы с Ариной будем сражаться за это звание. Знаю, что если буду концентрироваться на нужных вещах, то результат придёт и я смогу вернуть себе первую строчку. Мой уровень не стал ниже. Я вышла в полуфинал в Цинциннати и четвертьфинал US Open. А после мне нужен был перерыв. К сожалению, я должна была это сделать», — приводит слова Швёнтек AS Diario.

Напомним, белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила сезон на первой строчке мирового рейтинга.