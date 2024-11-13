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Карлос Алькарас опубликовал пост в соцсетях после победы над Рублёвым на Итоговом турнире

Карлос Алькарас опубликовал пост в соцсетях после победы над Рублёвым на Итоговом турнире
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после первой победы на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Напомним, сегодня, 13 ноября, он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Vamooooos!!! Эта победа очень важная, она даёт мне много уверенности! 110% в пятницу!» — написал Алькарас.

В заключительном матче группового этапа Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.

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