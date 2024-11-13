Карлос Алькарас опубликовал пост в соцсетях после победы над Рублёвым на Итоговом турнире

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после первой победы на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Напомним, сегодня, 13 ноября, он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

«Vamooooos!!! Эта победа очень важная, она даёт мне много уверенности! 110% в пятницу!» — написал Алькарас.

В заключительном матче группового этапа Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.