«Понял, что за игрок передо мной». Алькарас — о тактике в матче с Рублёвым

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей победе над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

«Сегодня подача была отличным оружием. Она очень помогала мне на протяжении всего матча. Турниры в закрытых помещениях бывают разными. Здесь, в Турине, корт медленнее, поэтому нужно больше работать над розыгрышами. Я не напрягался, когда шли обмены, я очень хорошо атаковал. Понял, что за игрок передо мной», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

В заключительных матчах группового этапа Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым, Рублёв — с норвежцем Каспером Руудом.