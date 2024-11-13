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«Понял, что за игрок передо мной». Алькарас — о тактике в матче с Рублёвым

«Понял, что за игрок передо мной». Алькарас — о тактике в матче с Рублёвым
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей победе над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Сегодня подача была отличным оружием. Она очень помогала мне на протяжении всего матча. Турниры в закрытых помещениях бывают разными. Здесь, в Турине, корт медленнее, поэтому нужно больше работать над розыгрышами. Я не напрягался, когда шли обмены, я очень хорошо атаковал. Понял, что за игрок передо мной», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

В заключительных матчах группового этапа Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым, Рублёв — с норвежцем Каспером Руудом.

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