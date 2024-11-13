«Понял, что за игрок передо мной». Алькарас — о тактике в матче с Рублёвым
Поделиться
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей победе над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Сегодня подача была отличным оружием. Она очень помогала мне на протяжении всего матча. Турниры в закрытых помещениях бывают разными. Здесь, в Турине, корт медленнее, поэтому нужно больше работать над розыгрышами. Я не напрягался, когда шли обмены, я очень хорошо атаковал. Понял, что за игрок передо мной», — приводит слова Алькараса Ubitennis.
В заключительных матчах группового этапа Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым, Рублёв — с норвежцем Каспером Руудом.
Комментарии
- 13 ноября 2024
-
21:55
-
21:03
-
20:55
-
20:38
-
20:29
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:29
-
19:07
-
18:55
-
18:46
-
18:31
-
18:25
-
18:18
-
18:02
-
17:55
-
17:48
-
17:23
-
17:13
-
16:50
-
15:46
-
15:37
-
15:16
-
15:07
-
14:49
-
14:19
-
13:52
-
13:00
-
12:52
-
12:27
-
12:13