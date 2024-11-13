Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер: считаю себя довольно скромным человеком

Янник Синнер: считаю себя довольно скромным человеком
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём спокойном характере, отметив, что он считает себя скромным человеком.

«Каждый из нас индивидуален, нет никаких правил или чего-то особенного. Всегда стараюсь уважать людей, я очень уважителен. Считаю себя довольно скромным, потому что, в конце концов, мы просто теннисисты. Мы не важнее обычных людей, мы просто хорошо занимаемся спортом.

Я такой человек, у которого вроде бы не так много эмоций, но внутри они, конечно, есть. Может, показываю их меньше, чем другие, но я тот, кто ценит всё, что происходит вокруг», — приводит слова Синнера Eurosport Italia.

Материалы по теме
Медведев проиграл Синнеру три матча подряд. От встречи в Турине зависит их выход из группы
Медведев проиграл Синнеру три матча подряд. От встречи в Турине зависит их выход из группы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android