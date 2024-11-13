Янник Синнер: считаю себя довольно скромным человеком

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём спокойном характере, отметив, что он считает себя скромным человеком.

«Каждый из нас индивидуален, нет никаких правил или чего-то особенного. Всегда стараюсь уважать людей, я очень уважителен. Считаю себя довольно скромным, потому что, в конце концов, мы просто теннисисты. Мы не важнее обычных людей, мы просто хорошо занимаемся спортом.

Я такой человек, у которого вроде бы не так много эмоций, но внутри они, конечно, есть. Может, показываю их меньше, чем другие, но я тот, кто ценит всё, что происходит вокруг», — приводит слова Синнера Eurosport Italia.