Фрэнсис Тиафо оштрафован на $ 120 000 за срыв на судью в матче с Сафиуллиным
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18-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо получил денежный штраф в размере $ 120 000 за эмоциональные высказывания в сторону судьи на вышке после поражения от россиянина Романа Сафиуллина в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай), сообщает Eurosport. Российский теннисист победил со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|5
|6 5
|
|7
|7 7
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
По ходу третьего сета судья трижды дал предупреждение Тиафо за затяжку времени. Третье из них пришлось на счёт 5:5 на тай-брейке, из-за чего американца лишили первой подачи. Это очко и следующее Фрэнсис проиграл. После матчбола Тиафо несколько раз жёстко сказал судье: «К чёрту тебя, мужик».
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