«Моё мнение не имеет значения». Тейлор Фриц — на вопрос о допинге Янника Синнера

Американский теннисист Тейлор Фриц высказался о ходе допингового дела лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Всё было довольно просто. Всё вышло наружу, он высказался. Как я уже говорил на US Open, это одна из тех ситуаций, когда моё мнение вообще не имеет значения. У меня нет никаких данных, которых не было у всех здесь. Люди, которые знают все подробности, — это Янник и его команда.

Думаю, будет проведено дополнительное расследование или что-то в этом роде. У меня нет своего мнения по этому вопросу, потому что не знаю, что происходит или что произошло», — сказал Фриц на пресс-конференции.