Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану показала подарок от Паулы Бадосы на день рождения

Эмма Радукану показала подарок от Паулы Бадосы на день рождения
Комментарии

Представительница Великобритании чемпионка US Open — 2021 Эмму Радукану, которая 13 ноября отмечает 22-летие, показала подарок от 12-й ракетки мира испанской теннисистки Паулы Бадосы. Британка получила роскошный букет роз.

Фото: страница радукану в социальных сетях

Отметим, что Радукану – единственная теннисистка, которая победила на турнире «Большого шлема», пройдя в основную сетку через квалификацию. После победы на Открытом чемпионате США в 2021 году британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA.

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Материалы по теме
Фото
Паула Бадоса поздравила Эмму Радукану с днём рождения, опубликовав милое совместное фото
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android