Эмма Радукану показала подарок от Паулы Бадосы на день рождения

Представительница Великобритании чемпионка US Open — 2021 Эмму Радукану, которая 13 ноября отмечает 22-летие, показала подарок от 12-й ракетки мира испанской теннисистки Паулы Бадосы. Британка получила роскошный букет роз.

Фото: страница радукану в социальных сетях

Отметим, что Радукану – единственная теннисистка, которая победила на турнире «Большого шлема», пройдя в основную сетку через квалификацию. После победы на Открытом чемпионате США в 2021 году британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA.

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.