«Чтобы уверенность в себе выросла». Алькарас забавно отреагировал на свою статистику
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас забавно отреагировал на свою статистику в матчах с игроками топ-10 в 2024 году. Сегодня, 13 ноября, он одержал свою первую победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Алькарас обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 10
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|6 8
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— В этом году у вас 12 побед — 4 поражения против теннисистов из топ-10.
— Сколько?
— 12-4.
— Это приятно знать, чтобы моя уверенность в себе немного выросла (улыбается), — сказал Алькарас на пресс-конференции.
В заключительном матче группового этапа Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым.
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