«Чтобы уверенность в себе выросла». Алькарас забавно отреагировал на свою статистику

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас забавно отреагировал на свою статистику в матчах с игроками топ-10 в 2024 году. Сегодня, 13 ноября, он одержал свою первую победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Алькарас обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

— В этом году у вас 12 побед — 4 поражения против теннисистов из топ-10.

— Сколько?

— 12-4.

— Это приятно знать, чтобы моя уверенность в себе немного выросла (улыбается), — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В заключительном матче группового этапа Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым.