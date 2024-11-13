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«Очень помогает». Карлос Алькарас — о пластыре на носу в матче Итогового турнира

«Очень помогает». Карлос Алькарас — о пластыре на носу в матче Итогового турнира
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об ощущениях во время игры с пластырем на носу. Напомним, сегодня, 13 ноября, он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (10:8) в рамках группового этапа Итогового турнира ATP — 2024.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Сегодня мне очень помогла эта штука на носу. Я мог дышать намного лучше. В ситуации, в которой сейчас нахожусь, она очень помогает. Почти уверен, что в следующем матче тоже буду с ней. Я чувствовал себя лучше, мог лучше восстанавливаться между розыгрышами. Она очень помогает лучше дышать», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, ранее Карлос Алькарас сообщил, что заболел на прошлой неделе. Он до сих пор не выздоровел и не чувствует себя на 100% здоровым.

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