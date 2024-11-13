«Очень помогает». Карлос Алькарас — о пластыре на носу в матче Итогового турнира

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об ощущениях во время игры с пластырем на носу. Напомним, сегодня, 13 ноября, он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (10:8) в рамках группового этапа Итогового турнира ATP — 2024.

«Сегодня мне очень помогла эта штука на носу. Я мог дышать намного лучше. В ситуации, в которой сейчас нахожусь, она очень помогает. Почти уверен, что в следующем матче тоже буду с ней. Я чувствовал себя лучше, мог лучше восстанавливаться между розыгрышами. Она очень помогает лучше дышать», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, ранее Карлос Алькарас сообщил, что заболел на прошлой неделе. Он до сих пор не выздоровел и не чувствует себя на 100% здоровым.