Зверев — Рууд: немецкий теннисист на тай-брейке выиграл 1-й сет матча Итогового турнира
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встречается с норвежцем Каспером Руудом, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. Первый сет завершился со счётом 7:6 в пользу представителя Германии.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:45 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Теннисисты проводили пять личных встреч на турнирах уровня АТР. Со счётом 3-2 в очном противостоянии ведёт Александр Зверев.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом турнира является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.
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