Зверев — Рууд: немецкий теннисист на тай-брейке выиграл 1-й сет матча Итогового турнира

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встречается с норвежцем Каспером Руудом, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. Первый сет завершился со счётом 7:6 в пользу представителя Германии.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Теннисисты проводили пять личных встреч на турнирах уровня АТР. Со счётом 3-2 в очном противостоянии ведёт Александр Зверев.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом турнира является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.