Карлос Алькарас в матче с Рублёвым одержал 20-ю победу над игроком топ-10 на харде

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал юбилейную 20-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. В среду, 13 ноября, он обыграл россиянина Андрея Рублёва, занимающего девятую строчку, со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Алькарас в возрасте 21 года и 192 дней стал вторым самым молодым игроком в истории Открытой эры, которому удалось установить подобное достижение. Младше него был только двукратный победитель турниров «Большого шлема» австралиец Ллейтон Хьюитт.

В заключительном матче группового этапа Итогового турнира Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым. На счету испанца одна победа и одно поражение.