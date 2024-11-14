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Карлос Алькарас в матче с Рублёвым одержал 20-ю победу над игроком топ-10 на харде

Карлос Алькарас в матче с Рублёвым одержал 20-ю победу над игроком топ-10 на харде
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал юбилейную 20-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. В среду, 13 ноября, он обыграл россиянина Андрея Рублёва, занимающего девятую строчку, со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Алькарас в возрасте 21 года и 192 дней стал вторым самым молодым игроком в истории Открытой эры, которому удалось установить подобное достижение. Младше него был только двукратный победитель турниров «Большого шлема» австралиец Ллейтон Хьюитт.

В заключительном матче группового этапа Итогового турнира Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым. На счету испанца одна победа и одно поражение.

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