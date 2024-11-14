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Хольгер Руне показал, как проводит семейный досуг во время отпуска

Хольгер Руне показал, как проводит семейный досуг во время отпуска
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне показал, как проводит отпуск. Спортсмен занялся лепкой и покраской глиняных изделий.

Фото: страница руне в социальных сетях

«Это было на удивление весело. Творчество с семьёй, наслаждаемся отпуском», — подписал публикацию Руне.

Напомним, Руне неоднозначно провёл сезон, по ходу которого не один раз сменил наставника. Датский теннисист не смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который проходит в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.

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