Хольгер Руне показал, как проводит семейный досуг во время отпуска

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне показал, как проводит отпуск. Спортсмен занялся лепкой и покраской глиняных изделий.

Фото: страница руне в социальных сетях

«Это было на удивление весело. Творчество с семьёй, наслаждаемся отпуском», — подписал публикацию Руне.

Напомним, Руне неоднозначно провёл сезон, по ходу которого не один раз сменил наставника. Датский теннисист не смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который проходит в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.