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Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 13 ноября, турнирная сетка

Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 13 ноября, турнирная сетка
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В среду, 13 ноября, продолжился Итоговый турнир ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. В четвёртый игровой день прошли матчи группы Джона Ньюкомба. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба. 13 ноября, результаты:

  • Карлос Алькарас (Испания, 3) — Андрей Рублёв (Россия, 8) — 6:3, 7:6 (10:8);
  • Александр Зверев (Германия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 7:6 (7:3), 6:3
Календарь Итогового турнира ATP - 2024

Все теннисисты сохраняют математические шансы выйти в плей-офф соревнований. В последнем туре группового этапа Алькарас сыграет со Зверевым, а Рублёв — с Руудом.

Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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