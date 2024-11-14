Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 13 ноября, турнирная сетка

В среду, 13 ноября, продолжился Итоговый турнир ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. В четвёртый игровой день прошли матчи группы Джона Ньюкомба. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба. 13 ноября, результаты:

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Андрей Рублёв (Россия, 8) — 6:3, 7:6 (10:8);

Александр Зверев (Германия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 7:6 (7:3), 6:3

Все теннисисты сохраняют математические шансы выйти в плей-офф соревнований. В последнем туре группового этапа Алькарас сыграет со Зверевым, а Рублёв — с Руудом.