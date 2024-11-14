Александр Зверев обыграл Каспера Рууда в матче Итогового турнира ATP
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP — 2024. Он обыграл норвежца Каспера Рууда, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:45 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Рууд выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом турнира является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.
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