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Только Джокович одержал больше побед, чем Зверев, на Итоговых турнирах ATP в Турине

Только Джокович одержал больше побед, чем Зверев, на Итоговых турнирах ATP в Турине
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев одержал восьмую победу на Итоговых турнирах ATP, проводящихся в итальянском Турине. Напомним, он обыграл норвежца Каспера Рууда в матче группового этапа 2024 года.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:45 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Итоговые чемпионаты проводятся в Турине 2021 года. Только 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович одержал побед больше, чем Зверев за это время. У него их 12.

Зверев выигрывал Итоговые турниры в 2018 (проводился в Лондоне) и в 2021 годах. В 2022 году Александр не играл на финальном соревновании года из-за травмы, в 2023-м — не вышел из группы.

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