Соперники Зверева ни разу не заработали брейк-пойнт на подаче немца на Итоговом турнире

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев второй матч подряд не позволяет соперникам заработать брейк-пойнт на собственной подаче.

Сегодня, 13 ноября, Зверев обыграл норвежца Каспера Рууда, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3. Ранее немецкий теннисист оказался сильнее россиянина восьмой ракетки мира Андрея Рублёва. Поединок закончился со счётом 6:4, 6:4.

Несмотря на удачное выступление, Зверев не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира по итогам двух туров группового этапа.

Стоит отметить, что все восемь матчей на Итоговом турнире — 2024 в одиночном разряде завершились в двух сетах. Было сыграно всего два тай-брейка.