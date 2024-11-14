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Александр Зверев оценил победу над Каспером Руудом в матче Итогового турнира — 2024

Александр Зверев оценил победу над Каспером Руудом в матче Итогового турнира — 2024
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал вторую победу на Итоговом турнире ATP — 2024. Вчера, 13 ноября, он обыграл норвежца Каспера Рууда, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:45 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Хороший матч. Думаю, что мы оба показали неплохой теннис. Я доволен победой. Возможно, выступил даже лучше, чем в первом матче, хотя он тоже был неплохим. С нетерпением жду встречи с Карлосом в пятницу и надеюсь ещё на несколько матчей на выходных», — сказал Зверев в интервью на корте.

Несмотря на удачное выступление, Зверев не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира по итогам двух туров группового этапа. В 3-м туре он сыграет с Карлосом Алькарасом.

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