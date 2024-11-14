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Зверев: хочу развивать свою игру, чтобы конкурировать с Синнером и Алькарасом

Зверев: хочу развивать свою игру, чтобы конкурировать с Синнером и Алькарасом
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о конкуренции с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Я хочу ещё больше развивать свою игру, чтобы иметь возможность конкурировать с Янником и Карлосом, все просто: они сейчас являются двумя ориентирами, теми, кто выигрывает турниры Большого шлема, поэтому я намерен стать частью этой группы. Я знаю, что они будут продолжать совершенствоваться, поэтому мне нужно навёрстывать упущенное», — приводит слова Зверева Punto de Break.

В следующем матче на Итоговом турнире ATP Звереву предстоит сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом.

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