Алькарас назвал важное оружие, которое помогло победить Рублёва на Итоговом турнире

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, благодаря чему удалось одержать победу над россиянином Андреем Рублёвым (6:3, 7:6 (10:8) на Итоговом турнире ATP.

«Сегодня подача стала важным оружием и сильно помогла мне на протяжении всего матча. В тай-брейке, например, у меня было много лёгких очков, которые дают спокойствие и помогают мыслить ясно. Когда все твои подачи возвращают, это вызывает небольшую тревогу», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В заключительном матче группового этапа Итогового турнира Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым. На счету испанца одна победа и одно поражение.

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