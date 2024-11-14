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Алькарас назвал важное оружие, которое помогло победить Рублёва на Итоговом турнире

Алькарас назвал важное оружие, которое помогло победить Рублёва на Итоговом турнире
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, благодаря чему удалось одержать победу над россиянином Андреем Рублёвым (6:3, 7:6 (10:8) на Итоговом турнире ATP.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Сегодня подача стала важным оружием и сильно помогла мне на протяжении всего матча. В тай-брейке, например, у меня было много лёгких очков, которые дают спокойствие и помогают мыслить ясно. Когда все твои подачи возвращают, это вызывает небольшую тревогу», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В заключительном матче группового этапа Итогового турнира Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым. На счету испанца одна победа и одно поражение.

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