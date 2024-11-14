Алькарас назвал важное оружие, которое помогло победить Рублёва на Итоговом турнире
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, благодаря чему удалось одержать победу над россиянином Андреем Рублёвым (6:3, 7:6 (10:8) на Итоговом турнире ATP.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 10
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8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Сегодня подача стала важным оружием и сильно помогла мне на протяжении всего матча. В тай-брейке, например, у меня было много лёгких очков, которые дают спокойствие и помогают мыслить ясно. Когда все твои подачи возвращают, это вызывает небольшую тревогу», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
В заключительном матче группового этапа Итогового турнира Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым. На счету испанца одна победа и одно поражение.
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