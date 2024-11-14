Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 14 ноября
Сегодня, 14 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 пройдут два матча группы Илие Настасе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. Итоговый турнир ATP — 2024.
Расписание матчей на 14 ноября:
- 16:00. Тейлор Фриц (США) — Алекс де Минор (Австралия);
- 22:30. Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.
Напомним, в группе Илие Настасе две победы одержал итальянец Янник Синнер, по одной — у американца Тейлора Фрица и россиянина Даниила Медведева. Австралиец Алекс де Минор потерпел два поражения подряд.
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