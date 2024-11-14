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Даниил Медведев — Янник Синнер: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира

Даниил Медведев — Янник Синнер: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира
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Сегодня, 14 ноября, состоятся матчи группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Матч начнётся не ранее 22:30 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Трансляцию матчей осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В России трансляцию осуществляет BetBoom Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и итальянца.

По личным встречам у теннисистов равенство — 7-7 (6-7 на харде). Медведев выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024 с 2:0 по сетам, потом взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, проиграл в четвертьфинале US Open — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6 — и в четвертьфинале Шанхая — 1:6, 4:6. Был ещё поединок месяц назад на Six Kings Slam в Саудовской Аравии, закончившийся со счётом 6:0, 6:3 в пользу Синнера, но это выставочный турнир, не идущий в зачёт личных встреч.

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