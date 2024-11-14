Экс-игрок «Атлетико» Диего Форлан уступил в своём первом профессиональном теннисном матче

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Атлетико» Диего Форлан уступил в первом профессиональном матче в карьере.

На челленджере в Монтевидео (Уругвай) экс-футболист в паре с Федерико Корией проиграл Борису Ариасу и Федерико Себальосу. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Ранее на соревнованиях MT-1000 в Лиме (Перу) Форлан дошёл до четвертьфинала, где уступил 45-й ракетке мира в ветеранском рейтинге ITF бразильцу Антонио Амаре да Силве Фильо (3:6, 2:6).

Диего Форлан — лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР, победитель Кубка Америки – 2011, двукратный обладатель «Золотой бутсы». Напомним, экс-нападающий сборной Уругвая бросил теннис в 16 лет, чтобы сосредоточиться на футбольной карьере.