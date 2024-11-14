Тейлор Фриц — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 14 ноября, состоится матч 2-го тура группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который занимает девятую строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:00 мск.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:00 МСК
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Алекс де Минор
А. де Минор
Теннисисты проводили восемь личных встреч на турнирах уровня АТР. Со счётом 5:3 в очном противостоянии ведёт Алекс де Минор.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.
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