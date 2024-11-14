Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Тейлор Фриц — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Тейлор Фриц
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 2-го тура группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который занимает девятую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:00 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Теннисисты проводили восемь личных встреч на турнирах уровня АТР. Со счётом 5:3 в очном противостоянии ведёт Алекс де Минор.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Календарь Итогового турнира АТР - 2024
Сетка Итогового турнира АТР - 2024
Материалы по теме
Все расклады: что надо Медведеву, чтобы после матча с Синнером выйти из группы на Итоговом
Все расклады: что надо Медведеву, чтобы после матча с Синнером выйти из группы на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android