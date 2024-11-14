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Болбой — о Медведеве: когда он на корте, нам нужно быть внимательными. Он нервничает

Болбой — о Медведеве: когда он на корте, нам нужно быть внимательными. Он нервничает
Даниил Медведев
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Болбой Итогового чемпионата АТР — 2024 рассказал об особенностях работы во время матчей ведущих теннисистов планеты. Он отметил, что появление российского игрока Даниила Медведева на корте накладывает особую ответственность перед болбоями.

«Когда Даниил Медведев на корте, нам нужно быть очень внимательными, особенно когда наступает его очередь подавать. Он всегда хочет получить два мяча слева и два мяча справа. Нам нужно действовать очень быстро, иначе он сразу занервничает», — приводит слова болбоя Ubitennis.

Напомним, сегодня, 14 ноября, в Турине Даниил Медведев сыграет с хозяином площадки итальянцем Янником Синнером. Встреча начнётся не ранее 22:30 мск.

Календарь Итогового турнира АТР - 2024
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