Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: Рублёв остался в нескольких шагах от третьего сета в матче с Алькарасом

Зверев: Рублёв остался в нескольких шагах от третьего сета в матче с Алькарасом
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал отсутствие трёхсетовых поединков на Итоговом турнире ATP — 2024. После двух туров все восемь встреч соревнований завершились со счётом 2:0.

«Вероятно, Рууд и Алькарас могли сыграть третий сет, но Карлос чувствовал себя не очень хорошо. Они оба показывают потрясающий теннис. Я уже говорил, что никогда не видел, чтобы Каспер так хорошо играл на хардовом корте. Матч Рублёва и Алькараса также мог перейти в третий сет. Андрей остался в нескольких шагах. Это были интересные матчи, в некоторых моментах они были очень напряжёнными, но я знаю, к чему вы клоните. В другой группе доминирует Янник. В прошлом году было много трёхсетовых поединков, но таков теннис. Может быть, мы проведём эти матчи ближе к выходным», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Вчера, 13 ноября, Зверев обыграл норвежца Каспера Рууда, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Материалы по теме
Зверев одержал 2-ю победу на Итоговом. Он сохранил для Рублёва шансы на выход в полуфинал
Зверев одержал 2-ю победу на Итоговом. Он сохранил для Рублёва шансы на выход в полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android