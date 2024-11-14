Зверев: Рублёв остался в нескольких шагах от третьего сета в матче с Алькарасом

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал отсутствие трёхсетовых поединков на Итоговом турнире ATP — 2024. После двух туров все восемь встреч соревнований завершились со счётом 2:0.

«Вероятно, Рууд и Алькарас могли сыграть третий сет, но Карлос чувствовал себя не очень хорошо. Они оба показывают потрясающий теннис. Я уже говорил, что никогда не видел, чтобы Каспер так хорошо играл на хардовом корте. Матч Рублёва и Алькараса также мог перейти в третий сет. Андрей остался в нескольких шагах. Это были интересные матчи, в некоторых моментах они были очень напряжёнными, но я знаю, к чему вы клоните. В другой группе доминирует Янник. В прошлом году было много трёхсетовых поединков, но таков теннис. Может быть, мы проведём эти матчи ближе к выходным», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Вчера, 13 ноября, Зверев обыграл норвежца Каспера Рууда, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.