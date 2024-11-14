Болбой Итогового чемпионата АТР: когда Синнер играет, поле дрожит

Болбой Итогового чемпионата АТР — 2024 рассказал об особенностях работы во время матчей ведущих теннисистов планеты. Он рассказал об отношении к Яннику Синнеру на соревнованиях в Турине.

«Когда Синнер играет, поле дрожит. Мы, мальчики, играющие в теннис, буквально чувствуем, как дрожит земля у нас под ногами. Зрители так сильно топают ногами, что арена приходит в движение. Ну или нам так кажется.

В этом году публика пришла именно посмотреть на Синнера. Они аплодируют, когда на экране появляется реклама с его участием. Неважно, на корте он в этот момент или нет. В прошлом году всё было совсем не так», — приводит слова болбоя Ubitennis.

Напомним, сегодня, 14 ноября, в Турине Даниил Медведев сыграет с хозяином площадки итальянцем Янником Синнером. Встреча начнётся не ранее 22:30 мск.