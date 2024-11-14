Музетти — о Кубке Дэвиса: все захотят нас победить, но мы надеемся выйти на бис

Итальянский теннисист 17-я ракетка мира Лоренцо Музетти высказался о предстоящем финале Кубка Дэвиса — 2024. Он отметил роль лидера сборной Италии Янника Синнера на турнире.

«Хорошо себя чувствую в физическом плане, много работаю. Тренируюсь, потому что в течение сезона у меня не было много времени на это.

Что касается Кубка Дэвиса, ожидаю, что все захотят нас победить. Мы будем в центре внимания, и я надеюсь, что Янник сможет помочь нам, как он это сделал в прошлом году. Мы взволнованы и надеемся выйти на бис», — приводит слова Музетти Ubi tennis со ссылкой на Sky sport.

Напомним, финал Кубка Дэвиса — 2024 состоится в Малаге (Испания) с 19 по 24 ноября.