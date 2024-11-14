«Хорошо, что его здесь нет». Медведев — об отсутствии Джоковича на Итоговом турнире — 2024

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил отсутствие 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича на Итоговом турнире — 2024.

«Думаю, нам всем не хватает Новака здесь. Так что безумная статистика. По статистике, они выступали 23 года подряд (на Итоговом турнире впервые с 2001-го нет ни одного представителя «Большой тройки». — Прим. «Чемпионата»)… но, с другой стороны, хорошо, что Джоковича здесь нет...», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Итоговый чемпионат — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.