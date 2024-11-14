Зверев остался недоволен временем начала матча с Алькарасом на Итоговом турнире
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился предпочтениями в расписании поединков на Итоговом турнире ATP — 2024.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:00 МСК
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Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Честно говоря, я бы предпочёл сыграть с Алькарасом в вечернее время, чтобы поддержать тот же темп, но таковы обстоятельства. Я уже сыграл две вечерние игры. Думаю, справедливо, если я проведу матч в дневную смену», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Вчера, 13 ноября, Зверев обыграл норвежца Каспера Рууда, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3. Несмотря на удачное выступление, Зверев не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира по итогам двух туров группового этапа.
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